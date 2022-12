Agronegócio avançou com investimentos do Governo de Rondônia em ações neste ano

A realização de vários programas de incentivo com diversas ações desenvolvidas pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri ao longo de 2022, resultou no avanço do desenvolvimento do agronegócio com benefício de toda a cadeia produtiva e reforço à economia. Nos últimos quatro anos Rondônia bateu vários recordes no agronegócio importantes para o desenvolvimento econômico.

De acordo com o governador do Estado, Marcos Rocha, “os investimentos em equipamentos e na estrutura dos órgãos que apoiam o setor fortaleceram a agricultura, visando atender o pequeno agricultor. A retirada da vacina contra a febre aftosa também valorizou o rebanho bovino e abriu portas para exportações”, destaca o governador.

AGRO EM NÚMEROS

Os dados fazem parte do Boletim Informativo “Agro Seagri”, elaborado pelo Agrodados, que aponta que o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Rondônia alcançou até o julho de 2022 um total de 50,93 bilhões, com destaque para culturas: soja, milho, café e bovinos.

Hoje Rondônia é destaque na produção de grãos e na pecuária. É o 3º maior produtor de grãos da região Norte e o 14° maior produtor de grãos do Brasil. O Estado também é destaque na exportação de carne e soja, principais produtos produzidos. É o maior exportador de carne bovina na região Norte e o 3º maior exportador de soja do Norte do Brasil. Rondônia também é o maior produtor de peixes nativos em cativeiro da região Norte e do Brasil. O Tambaqui ocupa a 3ª posição nas exportações de pescado do país.

AÇÕES

Para atingir resultados positivos a Seagri desenvolveu diversas ações e programas como o “Mais Calcário” criado para fortalecer a cadeia leiteira de Rondônia com o transporte gratuito do calcário. Somente em 2022 um total de 341 produtores foram beneficiados com 12.687 toneladas do produto com investimento de mais de R$ 3 milhões do Estado. Outro programa forte que continua sendo executado no Estado e apoia centenas de famílias da agricultura familiar é o Programa de Aquisições de Alimentos (PAA) Rondônia e Federal que vem beneficiando muitos agricultores.

Com o “Governo no Campo” o Estado atendeu 387 propriedades rurais com infraestrutura porteira adentro, com um total de investimentos de mais de R$ 10 milhões com recursos próprio do Estado.

DESTAQUES

A Rondônia Rural Show Internacional 2022 recebeu mais de 232 mil visitantes, reuniu mais de 600 expositores e alcançou R$ 2,8 bilhões em negócios realizados. Além disso, foram realizados vários concursos entre eles o 7º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé; o 3º Festival do Tambaqui da Amazônia; o 2º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia – Concacau; e o 1º Concurso de Qualidade de Queijo de Rondônia – ConQueijo, que ocorreu durante a 3ª RondoLeite.

Fonte: Governo RO