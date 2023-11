Agronegócio enfrenta o desafio de ampliar a produção e as perspectivas de futuro da população

O planejamento para a safra de verão 2023/24 nas regiões agrícolas do Brasil está avançando para a reta final. No entanto, um aspecto crucial chama a atenção: a compra de insumos para essa temporada está apresentando uma mudança significativa em comparação com anos anteriores.

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, diferentemente das safras passadas, a aquisição de insumos para esta temporada está se desenvolvendo de maneira mais lenta. Esse cenário se deve, em parte, às expectativas dos produtores de uma possível queda nos preços médios dos fertilizantes, algo que não se concretizou como antecipado.

Os dados de julho de 2023 revelam que o ritmo de aquisição de fertilizantes nas principais regiões produtoras encerrou em uma média de 75%. No mesmo período do ano anterior, essa média foi substancialmente maior, atingindo 87,3%. A diferença, expressa em pontos percentuais, representa um declínio de 13 pontos na aquisição em comparação com o ano anterior.

Esse descompasso na aquisição de fertilizantes sinaliza um cenário peculiar, desafiando a expectativa de muitos produtores e analistas do setor. Com as diferenças de 13 pontos percentuais na compra em relação ao mesmo período do ano passado, a temporada de cultivo de grãos está se encaminhando para um contexto de decisões cuidadosas e um ajuste estratégico.

Fonte: Pensar Agro