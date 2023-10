AGRONEGÓCIO Prefeitura e parceiros realizam Dia de Campo para produtores de café de Rio Pardo e União Bandeirantes

Haverá um laboratório para fazer a classificação do café e avaliar a qualidade do produto

Mais um “Dia de Campo”, com foco no fortalecimento da produção do café, será realizado pela Prefeitura de Porto Velho, na próxima quinta e sexta-feira (19 e 20). No primeiro dia, o evento acontecerá no distrito de Rio Pardo, e no dia seguinte será a vez do distrito de União Bandeirantes.

“Essas ações fazem parte do Programa de Incentivo à Cafeicultura no município, implantado na gestão do prefeito Hildon Chaves em parceria com a Embrapa Rondônia, Emater e Sebrae, através do programa Produzir Brasil”, informou Carlos Magno, titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric).

Com o tema Inova Agro Café, os técnicos responsáveis pelo Dia de Campo apresentarão informações relevantes para os produtores rurais, desde o plantio até a degustação. Como sempre, o objetivo maior é aprimorar a qualidade do produto utilizando técnicas inovadoras.

O intuito é mostrar que Porto Velho produz café de boa qualidade, e que a Prefeitura, por meio da Semagric, está sempre auxiliando o produtor rural, especialmente os da agricultura familiar, com mudas de café, destoca, gradagem e uma série de ações, visando o melhoramento do produto, nesse caso o café clonal.

QUALIDADE

A qualificação do café é o ponto mais importante desse processo e do Dia de Campo. A Prefeitura entregou mudas, calcário, realizou a gradagem da terra e o acompanhamento do plantio e poda, entre outros. Por conta disso, o foco principal agora é a qualidade do café.

O evento contará com uma convidada especial, a extensionista da Emater, Daniela Dalazén, que conquistou o 3º lugar no concurso Q-Robusta Graders, evento que aconteceu em junho deste ano em Cacoal (RO). Na ocasião, Daniela concorreu com mais de 100 participantes do Brasil e do exterior.

“Desta vez a gente vai fazer a qualificação, através de técnicos, um laboratório e da Daniela Dalazén, a melhor do estado na qualificação do produto. É a primeira vez que o município de Porto Velho promove junto com o Sebrae, Emater e Embrapa esse tipo de ação”, destacou o gerente de Agroindustrialização da Semagric, Manoel Izídio.

A extensionista vai mostrar aos cafeicultores como deve ser a torra do café e a classificação dos grãos para se obter uma boa torra e, consequentemente, um café mais saboroso e de melhor qualidade. Daniela é uma avaliadora da qualidade do café utilizando apenas o olfato e o paladar, além de ser especialista em identificar o valor dos grãos.

Segundo Manoel Izídio, cada produtor vai levar da sua propriedade 300 gramas de café para o Dia de Campo. Esse café será torrado, moído e posteriormente apresentado para a Daniela, que vai fazer a qualificação.

LOCAIS

Em Rio Pardo, o Dia de Campo será realizado no barracão do Alecson, no horário das 8h30 às 13h. No distrito de União Bandeirantes, o local do evento será a Cafeeira Valdemir, no mesmo horário. Ao todo, 300 produtores serão beneficiados, sendo 150 de cada localidade.

Texto: Augusto Soares

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO