Abrapa estima crescimento de 27% da produção de algodão na safra 2022/2023

Com o fim do mês se aproximando, as cotações para o mercado de suínos encerraram essa quarta-feira (28) estáveis ou em queda. Esse resultado reflete o recuo do poder de compra do suinocultor frente ao milho e ao farelo de soja neste mês de setembro.

Dessa forma, de acordo com a Scot Consultoria, as cotações para o suíno CIF fica estável em São Paulo, assim como a carcaça especial, custando $ 120,00/R$ 125,00 e R$ 9,00/kg/R$ 9,40/kg, respectivamente.

Já para o animal vivo as cotações permaneceram estáveis apenas no Rio Grande do Sul, custando R$ 6,37/kg, com quedas sendo registradas em Minas Gerais (-1,09%), Santa Catarina (-0,79%), Paraná (-0,64%) e São Paulo (-0,59%). Os preços nos estados ficaram fechados em R$ 6,36/kg, R$ 6,25/kg, R$ 6,17/kg e R$ 6,69/kg, respectivamente.

Fonte: AgroPlus