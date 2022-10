Acrismat solicita redução do ICMS para a suinocultura em Mato Grosso

Os preços do milho seguem operando no campo positivo da Bolsa Brasileira (B3) nesta segunda-feira (31). Por volta das 13h00 (horário de Brasília), as cotações flutuavam na faixa entre R$ 86,68 e R$ 94,30

O vencimento novembro/22 era cotado à R$ 86,68 com alta de 0,32%, o janeiro/23 valia R$ 91,56 com elevação de 0,39%, o março/23 era negociado por R$ 94,62 com ganho de 0,37% e o maio/23 tinha valor de R$ 94,30 com valorização de 0,43%.

Já na Bolsa de Chicago (CBOT), os preços futuros do milho permanecem em movimento de alta neste último dia de outubro. Por volta das 12h50 (horário de Brasília), o vencimento dezembro/22 era cotado à US$ 6,87 com valorização de 7,00 pontos, o março/23 valia US$ 6,92 com alta de 6,00 pontos, o maio/23 era negociado por US$ 6,91 com elevação de 5,50 pontos e o julho/23 tinha valor de US$ 6,84 com ganho de 4,00 pontos.

Segundo a Farm Futures, esse movimento altista dos preços do milho esta atrelado a resposta do mercado as noticias do retirada da Rússia do acordo de grãso no Mar Negro, bm como o fator do dólar ter subido nesta manhã.

Fonte: AgroPlus