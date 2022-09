Agrofloresta: conheça o sistema que concilia maior produtividade à preservação ambiental

Inspirado na dinâmica dos ecossistemas e resgatando as formas ancestrais de cultivo, o sistema agroflorestal permite que o produtor cultive árvores e produtos agrícolas em uma mesma área. Por meio de um conjunto de técnicas, que alinha a agricultura à preservação ambiental, a agrofloresta permite a conciliação da produção com a conservação, promovendo benefícios tanto econômicos quanto ecológicos.

Buscando seguir o fluxo da natureza, o sistema agroflorestal tem como propósito aproximar os processos da agricultura dos funcionamentos da natureza, trabalhando a proximidade de outras culturas, plantando as juntas na mesma extensão de terra, com o objetivo de construir um novo paradigma produtivo que não se baseia somente na monocultura. Permitindo, dessa forma, que as necessidades e características de cada planta auxilie no desenvolvimento de outras.

Frente ao sistema de agricultura convencional, as agroflorestas tem como benefícios o melhoramento do balanço hídrico, aumento da capacidade de absorção do solo, maior infiltração de água – reduzindo os riscos de erosão – menor incidência de plantas invasoras, estímulo das atividades biológicas, sustentabilidade do sistema produtivo, aumento da produtividade animal e vegetal, técnicas direcionadas para o uso racional de água e do solo, diversidade de produção e estímulos de utilização de espécies para usos múltiplos. E a principal vantagem condiz com a possibilidade de uma produção de diversas culturas em um mesmo sistema, aproveitando o mesmo espaço e tempo.

No entanto, para que haja esses benefícios e para que o sistema agroflorestal seja efetivo é preciso que o mesmo siga um planejamento de produção, que leve em consideração, o solo, clima, mercado, composição de espécies, objetivos com a produção, custos e legislação, visando garantir que as espécies trabalhem juntas.

Podendo ser implementada em qualquer um dos biomas brasileiros, integrando diversas espécies, e a diferentes maneiras de produção, desde agricultura familiar, de pequena escala ou artesanal, até o cultivo de grandes culturas, em grande escala, a agrofloresta pode ser classificada de diversas formas. No Brasil, alguns dos modelos principais de sistemas agroflorestais são agrossilviculturais – mesclam árvores com cultivos agrícolas anuais ou perenes – silvipastoris – combinam árvores e pastagens (animais) – agrossilvipastoris – une árvores com cultivos agrícolas e atividade pecuária – e sistemas de produção florestal de múltiplo uso.

Para os sistemas agroflorestais o produtor pode mesclar as suas culturas com árvores como araucárias, seringueiras, açaizeiros e muitos outros.

É importante ressaltar que para a aplicação de um sistema agroflorestal há uma série de critérios importantes que devem ser seguidos no momento do planejamento, como estar de acordo com a legislação ambiental vigente, avaliar as condições climáticas, conhecer o bioma local, além do mercado consumidor.

Fonte: AgroPlus