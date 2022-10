Agroindústria de ovos e derivados de São Paulo poderá comercializar produtos em todo o país

Por meio de avaliação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento concedeu a empresas de ovos e derivados do estado de São Paulo a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) para se juntarem às categorias de carnes e pescado.

Com a mudança, as empresas produtoras de carne, pescado e ovos e todos os seus derivados, que forem inspecionadas e aprovadas pelo órgão estadual poderão abrir mercado. A partir da aprovação as empresas poderão adotar em suas embalagens o selo Sisbi, diferencial que permite vender o produto em todo o território nacional.

Segundo a auditora da Divisão de Defesa Agropecuária (DDA) da Superintendência Federal de Agricultura do Estado de São Paulo, Amélia Cristina Cruz da Silva Teixeira, “a ampliação de escopo para a categoria ovos indica que novas empresas podem ser beneficiadas. Mas elas devem atender às exigências técnicas solicitadas”.

Essa ampliação do escopo faz um bem enorme para o estado. A cadeia do ovo é muito ativa e essa conquista vai estimular bastante o setor”, avaliou Bruno Bérgamo, diretor do Centro de Inspeção em Produtos de Origem Animal (Cipoa) da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) de São Paulo.

Fonte: AgroPlus