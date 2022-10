Anec: exportação de milho do Brasil em outubro pode ser a maior do ano

Neste início de outubro as cotações do suíno vivo e da carne têm registrado fortes altas, devido a oferta controlada de animais em peso ideal para abate e o aumento da procura de frigoríficos por novos lotes, em razão da maior demanda doméstica, que vêm pressionando os preços.

No mercado vivo, por exemplo, as valorizações foram verificadas em todas as praças acompanhadas pelo Cepea, visto que, mesmo com o feriado dos Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12, que acarreta em um dia a menos de abate, a demanda por novos lotes se manteve firme.

Já em relação à carne, os agentes atentos ao aquecimento da demanda na ponta final reajustaram positivamente os preços da maioria dos produtos suinícolas.

Fonte: AgroPlus