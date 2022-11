Após três dias de protesto acesso de caminhões ao porto Paranaguá é desbloqueado

Segundo informado pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), nesta terça-feira (1º), os embarques de carne bovina fresca, refrigerada e congelada alcançaram 188,5 mil toneladas em 19 dias úteis do mês de outubro deste ano. No ano passado, o mês de outubro encerrou com 82,1 mil toneladas em 20 dias úteis diante da suspensão das exportações em razão do caso atípico de vaca louca.

Em comparação com o registrado no mesmo período do ano passado, a média diária exportada cresceu cerca de 141,5%, fechando em 9,9 mil toneladas. No comparativo mensal, registrou-se um incremento de 3,3%, visto que em setembro a média diária estava em 9,6 mil toneladas

Em outubro, os preços médios fecharam próximos de US$ 5.852 mil por tonelada. O número apresentou uma alta de 13,3% frente aos US$ 5.166 mil por tonelada, em outubro de 2021.

O valor negociado para o produto em outubro ficou em volta de US $ 1.103 bilhão. A média diária de outubro deste ano também sofreu valorização, registrando uma alta de 173,5%, ficando em US$ 58,078 milhões.

Fonte: AgroPlus