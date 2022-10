Avanço da colheita dos EUA pressiona movimento de queda dos preços futuros do milho nesta terça-feira

Os preços futuros do milho começaram nesta terça-feira (18) operando em campo levemente negativo na Bolsa Brasileira (B3). Hoje por volta das 10h14 (Brasília), as principais cotações flutuavam na faixa entre 86,75 e R$ 95,20.

O vencimento novembro/22 era cotado à R$ 86,75 com queda de 0,38%, o janeiro/23 valia R$ 92,09 com perda de 0,55%, o março/23 era negociado por R$ 95,20 com desvalorização de 0,69% e o maio/23 tinha valor de R$ 94,20 com baixa de 0,40%.

No mercado externo, os preços futuros do milho também abriram a Bolsa de Chicago (CBOT) com movimentações negativas, apresentando recuos por volta das 09h44 (Brasília).

O vencimento dezembro/22 era cotado a US$ 6,78 com desvalorização de 5,00 pontos, o março/23 valia US$ 6,85 com perda de 4,50 pontos, o maio/23 era negociado por US$ 6,87 com baixa de 4,00 pontos e o julho/23 tinha valor de US$ 6,81 com queda de 4,25 pontos.

De acordo com informações da Reuters, os contratos futuros de milho diminuíram em Chicago, uma vez que o avanço da colheita nos Estados Unidos vem pressionando a oferta.No último relatório do Departameno de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a colheita de milho está 45% concluída no país, estando apenas um pouco abaixo das estimativas do mercado, mas acima da média de cinco anos.

Além disso, o dólar americano firme e o petróleo bruto mais fraco também influenciaram na redução dos futuros do milho.

Fonte: AgroPlus