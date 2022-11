Beneficiamento do algodão chega a 88,5% em Mato Grosso

Começa hoje, 1º de novembro, e segue até o próximo dia 30 a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Febre Aftosa 2022. Em dez estados a imunização de 161 milhões de bovinos e bubalinos ocorrerá em animais de até 24 meses.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal, a vacinação em novembro será para todas as idades.

Após a vacinação, o Mapa ressalta que o produtor deve realizar a comprovação da vacinação no órgão executor de defesa sanitária animal de seu respectivo estado. A declaração da vacina pode ser entregue tanto de forma online quanto de forma presencial nos postos designados pelo serviço veterinário estadual dentro dos prazos estipulados.

Depois de concluída a segunda etapa, o Distrito Federal e os estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins irão suspender a vacinação, como parte do projeto de ampliação de zonas livres de aftosa sem vacinação no país, previstas no programa. Os demais estados ainda praticam a imunização.

Atualmente, no Brasil, apenas os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e Mato Grosso possuem a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação.

