Bom Futuro conclui plantio de soja em 40% das áreas

As presença de chuvas mais consistentes na maior parte das regiões produtoras de café, desde a última semana de setembro, vêm favorecendo as lavouras. Com destaque para São Paulo, Sul e Cerrado de Minas Gerais.

Segundo os agentes consultados pelo Cepea, as chuvas têm resultado na abertura de ótimas floradas. Os produtores aguardam mais uma floração significativa na primeira quinzena de outubro.

O cenário traz certo alívio aos cafeicultores e gera otimismo entre agentes do setor quanto à produção, que vem gerando quedas nos preços dos café arábica tanto no Brasil quanto no mercado internacional.

Fonte: AgroPlus