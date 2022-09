Brasil completa 43 mercados abertos em 2022

Com a abertura do mercado chinês para o amendoim brasileiro, o número de mercados abertos para os produtos agropecuários do Brasil chegou a 43 até setembro deste ano. Desde 2019, o números de mercados abertos atingiu a marca de 229, em um total de 54 países, sendo 26 asiáticos, 19 americanos, 8 africanos e um na Oceania.

Em 2021, foram registrados 77 mercados e, em 2020, 74 mercados. Em 2019, 35 mercados entraram para a lista de exportação do Brasil.

No continente africano, Egito, Marrocos, Zâmbia, África do Sul, Camarões, Senegal, Cabo Verde e Uganda formam o conjunto com 38 itens na pauta das exportações. Já nas Américas temos Argentina, Colômbia, Peru, Estados Unidos, Guiana, México, Canadá, Equador, Venezuela, Guatemala, Bolívia, Chile, Paraguai, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Uruguai, Cuba e Suriname, totalizando 102 mercados. Na Oceania temos a Austrália, com um mercado aberto.

No continente asiático temos Arábia Saudita, China, Emirados Árabes, Cazaquistão, Coreia do Sul, Índia, Japão, Malásia, Indonésia, Taiwan, Irã, Tailândia, Mianmar, Singapura, Qatar, Camboja, Israel, Vietnã, Iêmen, Líbano, Turquia, Jordânia, Síria, Bahrein, Rússia e Filipinas, totalizando 88 mercados.

Desde 2019 diversos produtos como sementes, material genético bovino e avícola, animais vivos, ração animal, pescado, lácteos e bovinos chegaram aos mais variados destinos.

Fonte: AgroPlus