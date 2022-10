Café arábica cai pela 7ª sessão e atinge menor valor em 13 meses

Nesta quinta-feira (20), os preços do café arábica na bolsa ICE recuaram pela sétima sessão consecutiva, alcançando o menor nível em quase 13 meses.

O contrato dezembro do arábica caiu 1,25 centavos, ou 0,7%, a 1,9105 dólar por libra-peso, atingindo seu menor nível desde 23 de setembro de 2021, quando atingiu bateu 1,8820.

O cenário tem como base o foco dos comerciantes em relação ao clima favorável no Brasil, onde as chuvas estimulam a floração do parque cafeeiro, e na América Central, México e Colômbia, que, em sua maioria, estão enfrentando um bom clima para a colheita.

Fonte: AgroPlus