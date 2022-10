Café tem décima sessão de queda na Bolsa de Nova York

A produção de queijos artesanais é uma tradição em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Para melhorar a qualidade desses produtos, a prefeitura local criou o Projeto Queijarias de Araucária, que conta com apoio do IDR-Paraná e do Senar-PR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), principalmente em relação ao manejo do rebanho leiteiro e fabricação e apresentação dos produtos.

O objetivo é regularizar a fabricação e a comercialização de derivados do leite. O projeto fortalece, sobretudo, as mulheres que estão à frente da maioria dos empreendimentos. O queijo é o carro-chefe da produção, mas as produtoras ainda fabricam manteiga, requeijão, nata e doce de leite.

Atualmente seis mulheres participam do projeto. Elas seguem receitas próprias ou de suas famílias. A partir da regularização dos empreendimentos, poderão comercializar seus produtos em feiras do município (Feira Sabores das Colônias e a Feira do Peixe) ou na própria propriedade, integrando circuitos turísticos de Araucária.

“Estamos trabalhando para que a venda se amplie em todo o Estado, e para todo o País. Isso será possível com o ‘Selo Arte’”, disse Renata Kubaski de Araújo, veterinária que atua no Departamento de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura de Araucária (SMAG).

O IDR-Paraná já promoveu cursos de pasteurização lenta, cloração da água e boas práticas de fabricação de alimentos com as produtoras. O Senar-PR, que faz parte do Sistema FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), vai colaborar com a realização de cursos de Capacitação em Boas Práticas Agropecuárias, em Castro.

“As produtoras vão conhecer outros municípios para trocar informações com outros queijeiros. Com isso, se aprende muito e todos são muito receptivos”, comentou a veterinária.

Os profissionais da SMAG fazem o controle do rebanho, monitoram a sanidade animal e oferecem orientações sobre boas práticas agropecuárias e de fabricação. As produtoras que aderem ao projeto são orientadas a fazer a análise da saúde dos animais, o controle da qualidade da água e das instalações. Segundo Renata, já foram realizados os trabalhos de segurança, inspeção e registro dos produtos, Agora as propriedades estão passando por uma adequação e a rotulagem está sendo desenvolvida para atender as exigências da legislação.

PROJETO– O Projeto Queijarias de Araucária será lançado oficialmente na Feira Sabores das Colônias, que acontecerá no Parque Cachoeira entre os dias 01 e 04 de dezembro deste ano.

Interessados em fazer parte do projeto devem procurar a SMAG e solicitar uma visita à propriedade. Inicialmente, a visita é de orientação ao produtor. Na oportunidade o técnico pontua o que pode ser melhorado ou que adequações devem ser feitas. Depois das adaptações realizadas, há uma nova visita e orientações. O produto então é submetido a testes de qualidade e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) fiscaliza e emite a certificação.

A próxima capacitação por meio do projeto será realizada nos dias 09 e 10 de novembro, em parceria com a Prefeitura e o Senar-PR. Os participantes aprenderão a fazer diversos tipos de queijo e doce de leite. O curso será voltado às integrantes do Projeto Queijarias de Araucária e haverá também vagas para outros interessados. Informações e inscrições devem ser feitas na SMAG (rua Prof? Kazimiera Szymanski, 67, no bairro Porto das Laranjeiras), pelo telefone (41) 3614-7530 ou pelo e-mail: [email protected]

Fonte: AgroPlus