Centro-Oeste é responsável por 47,7% da área total destinada para a soja no Brasil

A região Centro-Oeste deve plantar cerca de 20,3 milhões de hectares de soja nesta safra 2022/2023. O volume representa 47,7% dos 42,8 milhões de hectares destinados à cultura no Brasil.

De acordo com os dados do relatório da “Aliança Agroeconômica”, constituída por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, divulgado pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, dos 20,3 milhões de hectares destinados ao cultivo, cerca de 11,8 milhões de hectares estão em Mato Grosso, 4,6 milhões em Goiás e 3,8 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul. Em comparação com a safra 2021/2022, a área destinada à soja em Mato Grosso registrou um aumento de 3,0%, enquanto Goiás e Mato Grosso so Sul o aumento foi de 4,7% e 2,5%, respectivamente.

Ainda conforme o relatório, das 152,3 milhões de toneladas de soja projetadas para a safra 2-22/2023 no Brasil, o Centro-Oeste é responsável por 47,1% ou 71,8 milhões de toneladas, com 41,5 milhões de toneladas provenientes apenas do estado de Mato Grosso.

Goiás e Mato Grosso do Sul devem produzir 17,6 milhões de toneladas e 12,3 milhões de toneladas, respectivamente.

Fonte: AgroPlus