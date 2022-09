China abre mercado para amendoim do Brasil

A Administração-Geral de Aduanas da China (GACC), em reunião com equipes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), confirmou a conclusão de todas as etapas técnicas necessárias para o início imediato das exportações de amendoim.

Considerando que, anualmente, a China importa mais de USD 800 milhões em amendoim, o Brasil possui todas as condições para alcançar uma boa participação nestas exportações, ampliando, assim, a sua pauta de vendas para o país asiático.

Além do amendoim, há expectativa de finalização das negociações para exportações de gergelim e sorgo. A negociações para exportações de farelo e proteína de soja, bem como de polpa cítrica, também já foram concluídas. O Mapa ainda informa que vem trabalhando para conseguir a autorização das vendas de uvas, farinhas de aves e suínos para o mercado chinês.

A abertura do mercado chinês para o amendoim é, possivelmente, a mais importante em mais de uma década.

Fonte: AgroPlus