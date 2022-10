China aumenta em quase 30% a importação de carne bovina de Mato Grosso

Somada a Hong Kong, a China segue liderando o ranking de maior importador de carne bovina do estado de Mato Grosso. De acordo com os dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), as compras do produto registraram um aumento de 27,57% no acumulado de janeiro a setembro de 2022, frente ao obtido no mesmo período do ano passado.

Neste ano foram embarcadas 280,88 mil toneladas em equivalente carcaça (TEC) de Mato Grosso, ante a 220,17 mil TEC do mesmo período de 2021.

Além da Ásia, os países do Oriente Médio, como Egito e os Emirados Árabes Unidos também aumentaram suas importações neste ano. Os acréscimos registrados foram de 122,48% e 108,69%, respectivamente, no período.

Em contrapartida, a Rússia reduziu suas compras em 11,2% no comparativo anual, devido à barreira imposta nas compras de carnes oriundas de animais mais velhos, acima de 30 anos, a partir do mês de setembro do ano passado. A decisão da Rússia de suspender as restrições ocorreu em setembro deste ano, quando o país retornou às compras.

Fonte: AgroPlus