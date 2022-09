Cigarrinha reduz produtividade na segunda safra do milho no Paraná

Os ataques da cigarrinha tem causado perdas significativas na produtividade na segunda safra do milho, no Paraná. Os prejuízos representam recuo de 14,2% frente a estimativa divulgada inicialmente de 16,1 milhões de toneladas.

De acordo com a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), a dispersão da cigarrinha atingiu níveis extremos neste ciclo, com lavouras no oeste do Paraná que chegaram até a tombar, sintoma mais grave do enfezamento.

Outro fator que contribuiu com a queda de produção foram as presenças pontuais da seca e de outros elementos climáticos.

No entanto, apesar disso, o milho segue sendo o segundo produto, depois da soja, a registrar o maior valor de produção no Paraná, com vendas externas que se aproximam de US$ 183 milhões.

Fonte: AgroPlus