Colheita na área da Cooxupé está praticamente encerrada com 99,35% dos trabalhos concluídos

Os cafeicultores da Cooxupé informaram que a colheita em sua área de atuação atingiu 99,35% do total estimado para a safra 2022, na última sexta-feira (16). O resultado é superior aos 97,82% registrados na semana anterior e aos 98,02% alcançados na mesma época de 2020, última bienalidade positiva.

O número ainda se eleva sobre o total de 98,79% da área colhida no mesmo período do ano passado.

Por área de atuação da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), os cafeicultores de São Paulo afirmaram que a colheita se encontra mais lenta, com apenas 98,44% do total retirado do solo. Já no Cerrado Mineiro, a colheita alcançou 99,11% da área total plantada, enquanto no sul de Minas o percentual já atinge 99,58%, devido ao adiantamento dos trabalhos.

Fonte: AgroPlus