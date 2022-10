Com mais de 200 mil toneladas, exportação de carne bovina ultrapassa recorde de setembro de 2021

Os embarques de carne bovina fresca, refrigerada e congelada concluíram o mês de setembro deste ano com 203 mil toneladas, superando o recorde de 186,9 mil toneladas exportadas em setembro do ano passado.

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), no comparativo mensal, o volume embarcado de carne bovina se aproximou do obtido em agosto deste ano, que finalizou com 203,2 mil toneladas em 23 dias úteis. Em setembro, a média diária exportada ficou em 9,6 mil toneladas e registrou valorização de 8,6% ante ao do mês de setembro de 2021.

Os preços médios, em setembro, totalizaram aproximadamente US$ 6.001,1 mil por tonelada, apresentando uma elevação de 3,7% frente aos dados divulgados no mesmo período do ano passado. Já o valor negociado para o produto em setembro, fechou em US $1,218 bilhão, tendo em vista que o preço comercializado durante o mês de setembro do ano anterior foi de US $1,082 bilhão.

Em comparação com o observado em setembro do ano passado, a média diária do mês deste ano registrou alta de 12,6%, ficando em US$ 58,017 milhões.

