Com preço do bezerro menor, troca para terminador neste mês de outubro é a melhor desde 2019

Com a maior oferta ao longo deste ano, devido a retenção de matrizes entre 2020 e 2021, bem como os investimentos em genética e inseminação, os preços dos bezerros em Mato Grosso do Sul recuaram em média 4,31% ante setembro de 2022 e 17,4% frente a outubro do ano passado. Conforme o Indicador Esalq/BM&FBovespa do bezerro (nelore e 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul), na parcial deste mês, registrou média de R$ 2.414,90.

Segundo o Cepea, os preços do boi gordo também estão em queda, principalmente os do animal de reposição. Em outubro, a média do boi gordo Cepea/B3 (Estado de São Paulo) é de R$ 298,77, com recuo de 2% na comparação mensal e de 7% na anual, também em termos reais.

Esse cenário de queda tem favorecido a relação de troca para os pecuaristas terminadores. De acordo com os cálculos do Cepea, neste mês, o pecuarista paulista que faz aquisição de reposição no mercado sul-mato-grossense precisa de 8,08 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro, contra 8,36 arrobas necessárias em setembro/22 e 10,27 arrobas em outubro/21.

Em junho, o pecuarista teve o melhor momento da atividade, já que era preciso apenas 8,07 arrobas de boi gordo para a compra de um animal de reposição. Desconsiderando junho deste ano, a relação de troca neste mês de outubro é a melhor desde dezembro de 2019, quando foram precisas apenas 7,29 arrobas, segundo o Cepa.

Neste ano, a média da relação de troca está em 8,3 arrobas, ante 9,51 arrobas em 2021.

Fonte: AgroPlus