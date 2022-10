Com US$ 2,346 bilhões, Rondonópolis bate recorde em exportações

As exportações em Rondonópolis (MT) somaram US$ 2,346 bilhões em 2022, superando em 30,4% o volume obtido entre janeiro e setembro de 2021. O montante, considerado recorde, coloca a cidade como a 1ª em exportações de Mato Grosso e a 15ª no Brasil.

Em 2021, o município foi colocado como a maior exportadora de Mato Grosso e 23ª do Brasil, com um total de U$ 2.169,92 exportados, volume que colocou a cidade como maior exportadora de Mato Grosso e a 23ª do Brasil.

Os dados do Ministério da Economia indicam que o volume exportado por Rondonópolis, entre janeiro e setembro de 2022, equivalem a 9,9% do total embarcado por Mato Grosso a 0,9% do total de exportações do Brasil.

Até setembro deste ano, Rondonópolis registrou um superávit de U$ 257,55 milhões.

Entre os destinos, a maior parte das exportações do município, têm como destino países orientais, principalmente a China, que entre janeiro e setembro as importações rondonopolitanas somaram um um total de U$ 671 milhões, aumento de 20,7% em comparação a 2021. Diante disso, a China foi o destino de 28,6% do total de exportações de Rondonópolis no período.

A torta e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja foi o principal produto de exportação de Rondonópolis, representando 49% do total exportado. Ao todo, U$ 1,15 bilhão foram exportados.

A soja, mesmo triturada, representou 30% das exportações, o milho 7,4% e as carnes bovinas 5,7% e óleo de soja 3,8%.

O segundo maior comprador do município, a Tailândia, recebeu 20,2% do volume total do volume exportado por Rondonópolis. Com aumento de 57,5%, o município exportou U$ 474 milhões para o país.

Além disso, Rondonópolis ainda é o maior importador de Mato Grosso. Em nove meses, as importações somaram U$ 2.088,77 bilhões, aumento de 155,7% em comparação ao volume importado no mesmo período do ano passado.

Com o montante representando 44,3% do total importado por Mato Grosso, o município é 25º maior importador do Brasil, com 1% das importações do País no período.

Dentre os países que Rondonópolis mais importa produtos, o Canadá segue na liderança, sendo responsável por 23,6% do total importado. De janeiro a setembro foram US$ 494 milhões, aumento de 313,9% em relação a 2021.

Na sequência, Rússia vem em segundo com um total de US$ 315 milhões em importações, aumento de 91,7% em comparação com o ano anterior.

Os produtos mais importados são adubos e fertilizantes.

