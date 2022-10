Comissão de Agricultura aprova R$ 2 bilhões em emendas ao Orçamento com prioridade para seguro rural

Os preços futuros do milho seguem próximos da estabilidade na Bolsa Brasileira (B3) nesta sexta-feira (28). Por volta das 13h07 de hoje, as principais cotações do cereal atuavam em campo misto, flutuando na faixa entre R$ 86,45 e R$ 94,64.

O vencimento novembro/22 foi cotado à R$ 86,45 com alta de 0,03%, o janeiro/23 valia R$ 91,21 com perda de 0,10%, o março/23 foi negociado por R$ 94,64 com queda de 0,17% e o de maio/23 tinha valor de R$ 94,30 com elevação de 0,11%.

Já na Bolsa de Chicago (CBOT), os preços futuros do milho permaneceram se movimentando em baixas, com recuos registrados por volta das 10h32 (horário de Brasília).

O vencimento dezembro/22 era cotado a US$ 6,79 com desvalorização de 2,75 pontos, o março/23 valia US$ 6,85 com queda de 2,50 pontos, o maio/23 era negociado por US$ 6,84 com perda de 2,50 pontos e o julho/23 tinha valor de US$ 6,78 com baixa de 2,50 pontos.

Fonte: AgroPlus