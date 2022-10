Conab: safra brasileira de grãos pode obter recorde

A produção brasileira de grãos pode atingir 312,4 milhões de toneladas na safra 2022/23, superando o recorde obtido na temporada passada, quando foram colhidos 270,9 milhões de toneladas.

Conforme o 1º Levantamento da Safra de Grãos 2022/2023, divulgado nesta quinta-feira (06), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área destinada para o plantio apresenta um crescimento de 2,9% em comparação com o ciclo de 2021/2022, sendo estimada em 76,6 milhões de hectares.

Entre as culturas, a soja e o milho juntos devem registrar uma produção de 279,3 milhões de toneladas. Para a soja, os agricultores brasileiros devem destinar uma área de 42,89 milhões de hectares, com um incremento de 3,4% ante a safra passada. A semeadura da oleaginosa já chega a 4,6%, com o maior índice registrado no estado do Paraná (9%)A Conab estima 152,4 milhões de toneladas para a produção da soja.

Já para o milho 1º safra, a expectativa é de redução de 1,5% na área de cultivo, devido a elevação dos custos e demais fatores. O plantio do grão se encontra avançado na região Sul do país, onde as precipitações frequentes e bem distribuídas favoreceram o seu desenvolvimento. “Nos três estados do Sul, onde a semeadura já está avançada, os produtores estão atentos para possível incidência de ataques de cigarrinha, principalmente com o aumento das temperaturas nos próximos meses”, comenta a superintendente de Informações da Agropecuária da Companhia, Candice Romero Santos.

Contudo, apesar da estimativa de menor área, ainda é esperado que a colheita do cereal na primeira safra registre um aumento de 14,6%, com 28,69 milhões de toneladas estimadas. Somando as três safras do cereal em toda a temporada 2022/23, a Conab estima uma produção de 126,9 milhões de toneladas.

O arroz e o feijão, importantes produtos para o mercado interno, também tendem a apresentar uma queda na área plantada, porém a estimativa é de um produção de 10,8 milhões de toneladas para o arroz e 2,96 milhões de toneladas para o feijão. Os índices garantem o abastecimento no país.

No caso do algodão, a projeção é de que sejam destinados 1,63 milhões de hectares para o cultivo da fibra, apresentando um crescimento de 1,9% da área semeada quando comparada com a safra anterior. Diante disso, a produção da pluma deve atingir 2,92 milhões de toneladas.

Para as culturas de inverno, as lavouras se encontram em fase de colheita ou estágio avançado de desenvolvimento. Principal produto semeado, o trigo já está colhido em 22,4% da área plantada no país. Com expectativa de um novo recorde, a Conab projeta a produção do cereal em 9,4 milhões de toneladas, volume 22% maior que na safra anterior.

Fonte: AgroPlus