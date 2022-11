Cotações do milho seguem recuando nas bolsas nesta quinta-feira (03)

Os preços futuros do milho seguem em queda na Bolsa Brasileira (B3), nesta quinta-feira (03). Por volta das 12h35 (horário de Brasília), as principais cotações flutuavam entre R$ 85,95 e R$ 93,35.

O vencimento novembro/22 era cotado à R$ 85,95 com queda de 1,09%, o janeiro/23 valia R$ 90,16 com perda de 0,91%, o março/23 era negociado por R$ 93,35 com baixa de 0,95% e o maio/23 tinha valor de R$ 93,00 com desvalorização de 1,06%.

Semelhantemente no mercado externo, os preços futuros do milho também recuram na Bolsa de Chicago (CBOT).

O vencimento dezembro/22 era cotado a US$ 6,82 com desvalorização de 5,25 pontos, o março/23 valia US$ 6,87 com queda de 5,00 pontos, o maio/23 era negociado por US$ 6,87 com baixa de 4,75 pontos e o julho/23 tinha valor de US$ 6,82 com perda de 4,50 pontos.

De acordo com a Farm Futures, esse movimento de queda dos preços do milho reflete os contínuos ritmos de embarques ucraniano no Mar Negro, bem como o aproximação de um acordo da China e o Brasil para expandir o volume de comércio de milho entre os país. Diante disso, provavelmente, as exportações de milho dos Estados Unidos à China serão reduzidas.

Além disso, outro fator que impulsiona essa baixa é a presença de certas fraquezas nos mercados financeiros devido ao último aumento da taxa de juros do Federal Reserve.

Fonte: AgroPlus