Cotações estão em queda no mercado de suínos nesta segunda-feira (31)

O dólar opera em queda no início da tarde desta segunda-feira (31), no primeiro pregão após o resultado oficial do segundo turno das eleições presidenciais, com baixa de 2,66%, com a moeda cotada a R$ 5,16. Nesta manhã, a moeda norte-americana chegou a registrar alta de 2,02%, chegando a custar R$ 5,40.

Já às 16h, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira (B3), operava em alta de 0,58%, aos 115.502 pontos. A Bolsa vem operando entre altas e baixas nesta segunda.

Na última sexta-feira (28), o dólar fechou com variação negativa de 0,12%, cotado a R$ 5,30.

Com o mercado já reagindo às eleições, as ADRs da Petrobras caem em 10,04% no premarket de Nova York. As ações da Petrobras na Bolsa Americana já haviam recuado cerca de 1,8% na sexta-feira 928).

Nesta segunda, a Petrobras abriu o dia em queda, com desvalorização de 5,40% para PETR4 e de 4,86% para a PTR3, registrada por volta do meio-dia. Essa é a maior queda na Bolsa.

Fonte: AgroPlus