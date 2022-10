Demanda enfraquecida pressiona cotações do frango

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a demanda mais fraca por carne de frango vem pressionando as cotações do produto nesta semana.

Ainda segundo o Cepea, de 19 a 26 de outubro o preço do frango inteiro congelado no atacado da Grande São Paulo recuou cerca de 1,7%, custando R$ 7,59 o quilo na quarta-feira (26). Já em Pará de Minas (MG), a queda da cotação foi de 2,5% no período, com o quilo vendido a R$ 7,69.

Nas mesmas regiões, os valores do frango resfriado sofreram baixas de 2,7% e de 2,4%, respectivamente, com os produtos comercializados a R$ 7,53/kg e a R$ 7,89/kg na quarta.

Semelhantemente, no Sul do país os preços também caíram. Em Porto Alegre (RS), o quilo do frango congelado passou de R$ 9,45 no dia 19 para R$ 9,40 no dia 26, registrando uma baixa de 0,5%. Em Toledo (PR), o recuo foi de 0,9%, com o quilo passando a custar R$ 9,33.

Em ambas as regiões, o preço dos produtos resfriados também caíram, com queda de 0,5% na praça sul-rio-grandense, a R$ 9,40/kg na quarta, e de 1,2% na paranaense, a R$ 9,47/kg.

Fonte: AgroPlus