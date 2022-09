Deral: Paraná deve expandir produção de soja e milho

Os preços da carne bovina (carcaça casada) estão em queda no mercado atacadista da Grande São Paulo, nesta segunda quinzena de setembro.

Com o consumo da proteína já enfraquecido no mercado interno, de acordo com os pesquisadores do Cepea, esse cenário foi reforçado pelo menor poder de compra do consumidor nesse período e pelos preços mais atrativos das carnes concorrentes, como suínos e frango.

Dessa forma, nem mesmo os bons resultados registrados pelas exportações brasileiras estão conseguindo segurar os valores da proteína bovina.

Fonte: AgroPlus