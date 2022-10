Dia Mundial do Algodão celebra papel da cotonicultura no desenvolvimento social e econômico

Neste 07 de outubro é celebrado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) o Dia Mundial do Algodão. Este ano as comemorações vão principalmente para a contribuição da cotonicultura para o desenvolvimento socioeconômico.

Segundo a FAO, cerca de 100 milhões de agricultores familiares em 80 países dependem diretamente da indústria do algodão, com mulheres desempenhando um papel fundamental na cadeia de valor. Dos 32 milhões de agricultores que produzem algodão em todo o mundo, estima-se que quase metade deles são mulheres.

Além disso, ainda de acordo com a FAO, em 2021, a produção mundial de algodão foi avaliada em cerca de US$ 50 bilhões, enquanto o comércio global em US$ 20 bilhões.

Conforme destacado pela agência da ONU o algodão desempenha um papel importante para as economia de muitos países emergentes e de baixa renda, sendo fundamental para o desenvolvimento social e no alívio da pobreza, além de auxiliar no alcance da Agenda 2030 dos Objetivos Sustentáveis.

Diante disso, para marcar a data, a FAO sediará um evento global híbrido sobre a importância do setor e garantir que ele esteja na vanguarda da agenda política internacional. Reunindo palestrantes para discutir como a inovação e a tecnologia podem gerar soluções para os desafios do setor, promover a sustentabilidade na cadeia de valor do algodão e criar oportunidades de mercado para os produtores de algodão, em particular os pequenos produtores.

“O objetivo desta celebração global é chamar a atenção para as centenas de milhões de pessoas em todo o mundo que vivem da cadeia de valor do algodão e destacar a contribuição do setor para o alcance da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, disse Boubaker Ben Belhassen, diretor da divisão de comércio e mercados da FAO.

Fonte: AgroPlus