Dólar recua ante real com alívio externo e eleições locais no radar

A atividade econômica brasileira registrou queda de 1,13% em agosto, interrompendo uma sequência de duas altas mensais consecutivas. De acordo com o índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta segunda-feira (17) pela autoridade monetária, em julho a economia havia sofrido alta de 1,67%.

Em comparação com agosto de 2021, a atividade econômica apresentou um crescimento de 4,86%. Segundo a pesquisa Bloomberg, o mercado projetava um queda de 0,60% no mês e alta de 5,20% no ano.

No ano, o índice acumula alta de 2,76% e, em 12 meses, de 2,08%.

Visto como uma espécie de “prévia” do PIB (Produto Interno Bruto), o IBC-Br atua como parâmetro de avaliação do ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2022 é de crescimento de 2,7%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro.

Com revisão do Banco Central nesta segunda-feira (17), na série sem ajuste, o IBC-Br de julho variou de +1,17% para +1,67%, já o de junho foi de +0,93% para +0,75%.

Em maio, o índice passou de -0,27% para -0,20%, enquanto o indicador de abril foi alterado de -0,36% para -0,43%. O resultado de março passou de +1,17% para +1,13%. No caso de fevereiro, o índice foi de +1,08% para +0,91%.

Fonte: AgroPlus