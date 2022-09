Em operação, Mapa apreende 488 mil quilos de fertilizantes com suspeita de fraude no Paraná

Na última terça-feira (20), uma operação de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apreendeu 488 mil quilos de fertilizantes com suspeitas de falsificação, no município de Fazenda Rio Grande, Curitiba (PR).

Na operação foram apreendidas 34 toneladas de fertilizantes tipo ureia a granel e 21 toneladas em sacas de 50 kg: 20 toneladas de fertilizante tipo MAP (fosfato monoamônio) a granel; 399 toneladas de fertilizantes em big bags, cada uma contendo 1 tonelada; 14 toneladas de sal comum em sacos de 20 kg. Além disso, ainda foram encontradas 108 big bags com suspeita de ser sal grosso com corante vermelho, e outros produtos tipo fertilizante com indícios de presença de óleo.

A empresa que estava manipulando, embalando e comercializando os fertilizantes não possuía registro no Mapa, nem na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). O estabelecimento também não possuía licenças ambientais e operava sem responsável técnico. Os produtos, que estavam armazenados em um barracão, não apresentavam qualquer identificação.

Até a decisão do destino final, os produtos apreendidos não poderão ser movimentados sem a autorização do Mapa.

Devido ao risco que os fertilizantes ilegais apresentam para a agropecuária, o Mapa orienta que o produtor rural sempre busque conhecer a origem dos insumos adquiridos a fim de evitar comprar fertilizantes de fontes duvidosas.

Fonte: AgroPlus