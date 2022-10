Em ritmo acelerado, plantio de soja atinge 18,61% em Mato Grosso

Com a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, bem como o retorno da China do feriado da Golden Week, esta semana deu início com fortes altas para os grãos e o complexo da soja na Bolsa de Chicago. Na manhã desta segunda-feira (10), às 7h45 (Brasília), as cotações para os mesmos subiam de 21,50 para 27 pontos nos contratos mais negociados, com quase todos voltando para a casa dos US$ 14,00 por bushel.

Conforme a apuração da Agrinvest Commodities, o farelo de soja quase atingiu o limite de alta na Bolsa de Dalian, com aumento de 5% na máxima do dia, na retomada dos negócios após a Semana Dourada. Na CBOT, os futuros do farelo e do óleo de soja subiram mais de 1,5%.

A tendência de alta para o farelo de soja deve se intensificar, principalmente, devido ao fato do consumo de carne ter aumentado durante a semana dourada e os estoques de farelo permanecerem caindo no país asiático. Por outro lado, há um alerta para o retorno do crescimento do número de lockdowns na China, em função do aumento de casos de Covid-29.

Além do grande asíatico, outro fator que corrobora para a intensificação do movimento de alta é a escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia provocada pelo ataque à ponte que liga a Crimeia à Rússia. A situação pode agravar ainda mais o fluxo dos cereais russos, o que pode deixar a oferta ainda mais ajustada.

“Segundo alguns analistas, os preços teriam disparado se a explosão tivesse acontecido com a Bolsa de CBOT aberta”, afirma Ginaldo Sousa, diretor geral do Grupo Labhoro.

Fonte: AgroPlus