Em ritmo avançado, plantio de soja de Mato Grosso atinge 6,29%

Com apoio da Força-Tarefa de Segurança Pública do Mato Grosso (FTSPMT), uma operação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), apreendeu 10 mil quilos de agrotóxicos e 36 mil quilos de fertilizantes importados ilegalmente em Campinas, em São Paulo. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Receita Federal (RFB).

Durante a fiscalização no Porto Seco Libraport foram identificados insumos agrícolas importados ilegalmente da China. Os agrotóxicos estão misturados aos fertilizantes e apresentavam a mesma rotulagem destes. Já a carga de fertilizante estava com rotulagem em desacordo com o registro do produto no Mapa. As apreensões resultaram em mais de R$ 6 milhões de prejuízo aos infratores.

A ação tem importante resultado para a saúde pública, visto que retira do mercado agrotóxicos ilícitos, prejudiciais à saúde do trabalhador rural e da sociedade, destaca a auditora federal agropecuária, Juliana Moreira.

Fonte: AgroPlus