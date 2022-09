Exportação de café cresce em agosto

De acordo com o relatório de setembro para o mercado de café do Rabobank, em agosto de 2022, o Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de café. O resultado apresenta um aumento de 10% em relação ao mês de julho, mas queda de 2,5% frente ao comparativo anual.

Além disso, apesar de um ritmo de vendas lento, as exportações de grãos de café arábica também aumentaram, com um incremento de 1,4% no acumulado de 2022. Em contrapartida, neste ano, o país embarcou apenas 1 milhão de sacas de 60 quilos de grãos de robusta, registrando queda de 62% no comparativo anual.

Em relação aos preços, em agosto de 2022, os valores locais do café chegaram a média de R$ 1.302/saca de 60 quilos, queda de 1,3% frente a julho e 26% superior em comparação com o mês de agosto do ano passado. Neste mês de setembro, o café está custando em média R$ 1.317/saca.

Fonte: AgroPlus