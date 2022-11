Exportação de milho soma mais de 31,8 milhões de toneladas até outubro

As exportações de milho do Brasil totalizaram mais de 31,8 milhões de toneladas no acumulado do ano até outubro. De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), o resultado é mais que o dobro do volume de 14,5 milhões exportados no mesmo período de 2021.

Além disso, o montante ainda supera os 20,6 milhões de toneladas embarcadas em todo o ano passado. Apenas no mês de outubro deste ano, o Brasil exportou 6,24 milhões de toneladas de milho, contra 1,87 milhão registrados no ano passado.

Já para a soja, a associação informou que em outubro de 2022 foram exportadas 3,56 milhões de toneladas frente aos 2,98 milhões embarcados em outubro do ano anterior. Com isso, o maior produtor e exportador global da oleaginosa já embarcou 74,45 milhões de toneladas no ano.

Para o farelo de soja, a Anec informou que em outubro as exportações chegaram a 1,817 milhão de toneladas. Ano passado apenas 1,337 milhão foram exportados.

Fonte: AgroPlus