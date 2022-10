Exportações de carne suína atingem 74,326 mil toneladas em outubro

As exportações de carne suína “in natura” do Brasil somaram U$ 184,394 milhões nos primeiros 14 dias úteis de outubro, com média diária de U$ 13,171 milhões. De acordo com os dados do Ministério da Economia, divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o volume total embarcado pelo país no período chegou a 74,326 mil toneladas, com média diária de 5,309 mil toneladas. O preço médio ficou em US$ 2.480,90.

Em comparação com os números obtidos em outubro de 2021, as exportações registraram alta de 29,6% no valor médio diário, aumento de 19,7% na quantidade média diária e avanço de 8,2% no preço médio.

Fonte: AgroPlus