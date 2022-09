Exportações de carne suína seguem com resultados positivos

As exportações de carne suína fresca, congelada ou resfriada até a quarta semana de setembro registraram queda frente aos índices da semana passada. No entanto, os embarques seguem com resultados positivos em relação ao mês de setembro de 2021.

Até a quarta semana deste mês, a receita obtida com as exportações de carne suína foram de US$ 192.667,576, o que representa 79,6% do montante obtido no mesmo período do ano passado. Já em relação ao volume embarcado, neste mês as 78.394,455 toneladas correspondem a 77% do total registrado em setembro de 2021.

No caso do faturamento por média diária, até o momento o total já é de US$ 12.041,7235, 4,5% superior a mesma quantia obtida em setembro do ano passado. No entanto, em relação a semana passada, o faturamento por média registrou queda de 6,5%.

Já as toneladas por média apresentaram alta de 1,1% no comparativo com o mesmo mês de 2021, no entanto, quando comparado com o resultado da semana anterior observa-se recuo de 6,2%. O preço pago por tonelada neste mês é 3,3% superior ao praticado em setembro do ano passado e 0,36% inferior ao valor alcançado na semana anterior.

Fonte: AgroPlus