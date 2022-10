Fertilizantes entregues ao mercado registram queda de 8,7% de janeiro a julho deste ano

Conforme o relatório da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), as entregas de fertilizantes ao mercado encerraram o mês de julho deste ano apresentando uma redução de 29,4% frente ao mesmo período do ano passado. Além disso no acumulado de janeiro a julho de 2022, as entregas de fertilizantes também registraram redução, com queda de 8,7% em comparação com o ano de 2021.

A produção nacional de fertilizantes intermediários também encerrou o mês de julho com queda de 10,9%, com total de 607 mil toneladas. Já no acumulado de janeiro a julho deste ano, a produção apresentou crescimento de 12,5%, com total de 4.419 mil toneladas frente às 3.929 mil toneladas produzidas no mesmo período do ano passado.

As importações de fertilizantes intermediários também registraram queda no mês de julho, com redução de 11,9%. No acumulado de Janeiro a Julho/2022, o total importado (21.329mil toneladas) apresentou aumento de 6,2% em relação ao obtido no mesmo período de 2021, quando foram importadas 20.078 mil toneladas.

Fonte: AgroPlus