FGV: economia recua 0,8% de julho para agosto

As exportações de carne suína fresca, congelada ou resfriada na segunda semana de outubro (nove dias úteis) já representam 63% do volume total embarcado em outubro de 2021. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Ainda conforme as informações, a receita obtida com as exportações de carne suína neste início de mês de US$ 128.171,778, equivale 63,05% do montante registrado em outubro de 2021, que foi de US$ 203.280,697. Em relação ao volume, as 51.193,753 toneladas embarcadas na segunda semana de outubro representam 57,7% do total registrado em outubro do ano passado, quantidade de 88.668,956 toneladas.

O faturamento por média diária foi de US$ 14.241,308 na segunda semana do mês, número 40,1% superior em comparação com outubro de 2021. No entanto, se comparado ao resultado no quesito da semana anterior, observa-se recuo de 1,6%.

Já o preço pago por tonelada é 9,8% superior ao praticado em outubro de 2021 e apresenta alta de 0,58% ante ao valor atingido na semana anterior.

Fonte: AgroPlus