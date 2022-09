Fretes do agronegócio cresceram 33,2% no 1º semestre

O volume de fretes rodoviários do agronegócio brasileiro cresceu em 33,2% no primeiro semestre de 2022 ante ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Fretebras (plataforma online de transporte de cargas), o resultado foi impulsionado pelo transporte de fertilizantes.

Entre os produtos que apresentaram os maiores aumentos nos volumes de fretes no semestre estão o trigo, com incremento de 182,5% na comparação anual, açúcar com 75,4% e milho com 64,7%. No entanto, os produtos mais transportados no setor foram os fertilizantes, que registraram um acréscimo de 17,4% de semestre a semestre.

Já a soja, mesmo enfrentando os problemas de estiagem no Sul que afetaram a produção, apresentou um aumento de 29,3% no frete em relação à comparação anual. Além disso sua participação no produtos agro foi de 13%, atrás apenas dos fertilizantes (25,6%).

No total, o agronegócio representou 36% de todas as cargas publicadas na plataforma no primeiro semestre.

