Futuros do milho seguem negativos nesta sexta-feira

As exportações do agronegócio brasileiro chegaram a US$ 13,97 bilhões em setembro de 2022, valor recorde para os meses de setembro, com alta de 38,4% em comparação com o exportado no mesmo período de 2021.

O resultado reflete não só o aumento dos preços, que subiu 17,2%, bem como o crescimento da quantidade exportada em 18,1%, na comparação entre setembro de 2022 e setembro de 2021. No acumulado de janeiro e setembro de 2022, as exportações brasileiras do agronegócio somaram US$ 122,07 bilhões, o que representa um incremento de 30,5% ante o obtido no mesmo período do ano passado.

Entre os setores, o principal exportador do agronegócio, o complexo soja, exportou cerca deUS$ 3,95 bilhões em setembro de 2022, alta de 24,2% frente a 2021. Os preços elevados dos produtos do setor foram o principal fator responsável pelo incremento do valor exportado.

Nos meses de setembro, as vendas externas de carnes registraram um recorde de US$ 2,43 bilhões, com elevação de 11,2% nos preços médios de exportação e queda de 1,3% na quantidade exportada.

Já o setor de cereais, farinhas e preparações exportaram um total de a US$ 2,04 bilhões. A elevação do setor teve como principal influência o volume recorde de 6,8 milhões de toneladas de milho para o mês de setembro. O volume é quase 5 milhões de toneladas superior ao volume exportado em setembro de 2021.

Entre as vendas externas de produtos florestais, que foram de US$ 1,50 bilhão, a celulose foi o principal produto de exportação, registrando um valor recorde de US$ 861,52 milhões para o mês de setembro.

O complexo sucroalcooleiro ficou na quinta posição entre os principais setores exportadores do agronegócio brasileiro, com embarques de US$ 1,48 bilhão. O açúcar foi responsável pela maior parte do valor exportado pelo setor, atingindo US$ 1,24 bilhão em exportações

Fonte: AgroPlus