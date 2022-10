ICE: entregas de açúcar bruto para contrato outubro atingem 14.652 lotes

As entregas de açúcar bruto no vencimento do contrato de outubro totalizaram 14.652 lotes, ou cerca de 745 mil toneladas, confirmando os números de traders divulgados na última sexta-feira (30). De acordo com a bolsa ICE, todo o açúcar a ser entregue é de origem brasileira.

A maior parte do açúcar entregue será embarcado do porto de Paranaguá, com um total de 560 mil toneladas. O restante do produto será embarcado pelo maior porto do país, o porto de Santos.

Em comparação com o ano passado, a entrega de outubro foi bem menor, com apenas 4.445 lotes. Em contrapartida, em 2020 houve um recorde histórico com a entrega de 51.597 lotes.

O novo contrato de primeiro vencimento, para março, estava caindo cerca de 1% nesta segunda-feira.

Fonte: AgroPlus