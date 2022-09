IGC eleva em 8 milhões de toneladas estimativa de safra global 2022/2023 de grãos

Nesta quinta-feira (22), o Conselho Internacional de Grãos (IGC) elevou em 8 milhões de toneladas sua projeção para a produção global de grãos na temporada 2022/2023, passando de 2,248 bilhões estimados em agosto para 2,256 bilhões de toneladas. Segundo o conselho, a previsão leva em consideração os aumentos de produção de trigo e cevada.

Se confirmado, o total estimado será 1,53% menor do que o projetado para a temporada 2021/2022, de 2,291 bilhões de toneladas.

Em relação ao consumo mundial de grãos, a estimativa foi mantida em 2,274 bilhões de toneladas. A previsão para os estoques foi elevada de 577 milhões para 587 milhões.

Para a soja em 2022/2023, o IGC reduziu a estimativa de produção em 2 milhões de toneladas, passando de 389 milhões de toneladas estimadas em agosto para 387 milhões de toneladas no relatório atual. Já a projeção de consumo da oleaginosa ficou recuou levemente em relação a agosto, sendo estimada em 378 milhões de toneladas. A projeção de estoques foi elevada para 53 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas a mais do que o estimado em agosto.

No caso do milho, o conselho reduziu a estimativa de produção em 11 milhões de toneladas, passando para 1,168 bilhão de toneladas em 2022/23. O consumo do grão caiu de 1,197 bilhão de toneladas para 1,191 bilhão de toneladas. Os estoques passaram de 265 milhões de toneladas para 262 milhões de toneladas.

Já para o trigo, na temporada 2022/2023, o IGC elevou a produção em 14 milhões de toneladas, passando para 792 milhões de toneladas. A estimativa de consumo aumentou de 783 milhões de toneladas para 785 milhões de toneladas. Para os estoques, a perspectiva sofreu alta passando de 275 milhões para 286 milhões de toneladas

Para a safra 2021/2022, o conselho manteve a sua previsão de produção global de grãos em 2,291 bilhões de toneladas em setembro. Em relação ao consumo mundial de grãos, a entidade registrou queda. A previsão passou de 2,291 bilhões de toneladas para 2,289 bilhões de toneladas. Para os estoques finais a projeção foi elevada de 603 milhões de toneladas para 606 milhões de toneladas.

