IGP-M tem baixa de 0,95% em setembro

Após queda de 0,70% no mês anterior, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) caiu 0,95% em setembro. Dessa forma, o índice acumula alta de 6,61% no ano de 8,25% em 12 meses. Em setembro do ano passado, o índice havia registrado queda de 0,64% e acumulava alta de 24,86% em 12 meses.

Com influencia dos preços dos commodities e combustíveis seguem influenciando o resultado do Índice de Prços ao Produtor Amplo (IPA) queb também registrou queda de 1,27% em setembro, após recuar 0,71% em agosto. Analisando os estágios de processamento, a taxa do grupo Bens Finais caiu 0,39% em setembro e 0,73% em agosto. A principal contribuição para esse resultado partiu do grupo de alimentos processados, cuja taxa passou de -1,07% para -0,04%, no mesmo período.

Já a taxa do grupo Bens Intermediários passou de -0,76% para -1,47% em setembro, com principal influencia dos combustíveis e lubrificantes para a produção, cujo percentual passou de -1,55% para -5,82%.

O estágio de Matérias-Primas Brutas do IGP-M recuou 1,84% em setembro, após cair 0,63% em agosto. Entre os itens que mais contribuíram para o resultado negativo da taxa estão: o leite in natura que passou de 12,59% para -6,72%, bovinos de -2,01% para -4,06% e cana-de-açúcar que passou de 0,41% para -0,72%.

