Imea: estimativa de produtividade da soja cresce 0,64%

Com a presença das chuvas no estado, a produtividade da soja para safra 2022/2023 foi elevada em 0,64%, em Mato Grosso, sendo estimada 58,96 sacas por hectare. Na projeção passada do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), a produtividade prevista para a soja era de 58,58 sacas por hectare.

No entanto, mesmo com as condições climáticas favoráveis, a produtividade da oleaginosa se encontra abaixo das 59,33 sacas na temporada 2021/2022.

Com as perspectivas de precipitações de chuvas para os próximos 30 dias, a projeção de Imea para a produção de soja foi revisada, passando para 41,780 milhões de toneladas. Alta de 0,64% ante o previsto em setembro e 2,27% acima das 40,852 milhões de toneladas colhidas na safra 2021/22.

Fonte: AgroPlus