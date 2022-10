Índice global de preços dos alimentos cai pelo 6º mês em setembro

O índice global de preços de alimentos, apurado pela agência das Nações Unidas (FAO), caiu pelo sexto mês consecutivo em setembro. O índice recuou das máximas de todos os tempos registradas no início deste ano, quando foi impulsionada pela guerra na Ucrânia.

Conforme a Organização para Agricultura e Alimentação (FAO), o índice de preços, que acompanha as commodities alimentares mais negociadas globalmente, teve média de 136,3 pontos no mês passado frente aos 137,9 revisados em agosto. Anteriormente o número de agosto era colocado em 138,0.

No mês de março, o índice registrou um recorde de 159,7 em março. O índice em setembro ficou 5,5% superior ao do mesmo período do ano passado.

Ainda segundo a FAO, a queda mais recente refletiu a redução mensal de 6,6% nos preços do óleo vegetal, que caíram devido ao aumento da oferta e a baixa nos preços do petróleo.

Os preços do açúcar, laticínios e carnes caíram menos de um ponto percentual. Já os cereais registraram alta subindo 1,5% no mês de setembro, com os preços do trigo subindo 2,2%. Os valores do arroz também subiram, com alta de 2,2%.

