IPCA cai 0,29% em setembro

Conforme informado pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as exportações brasileiras de carne suína (in natura e processados) totalizaram 102,7 mil toneladas em setembro. O resultado é 8,5% inferior ao registrado no mesmo período de 2021, quando foram embarcadas 112,2 mil toneladas.

Na mesma comparação, as vendas de carne suína alcançaram receita de US$ 244,3 milhões, com queda de 4,5% que o registrado em setembro do ano passado, com US$ 255,8 milhões. No acumulado do ano, as vendas do produto atingiram o patamar de 825 mil toneladas, com queda de 5% em relação ao embarcado no mesmo período de 2021, com 868,8 mil toneladas.

Já a receita acumulada nos nove primeiros meses deste ano alcançou US$ 1,851 bilhão, com queda de 10,2% que o obtido no mesmo período do ano passado, com US$ 2,061 bilhões.

Entre os principais destinos das exportações de carne suína brasileira, a China segue na liderança com 46,9 mil toneladas, sendo seguida por Hong Kong, com 8,1 mil toneladas, Chile, com com 7,1 mil toneladas, Filipinas, com 6,4 mil toneladas, Vietnã, com 5,5 mil toneladas e Angola, com 4,5 mil toneladas.

