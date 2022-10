IPPA segue praticamente estável ao longo de 2022

O IPPA/Cepea (Índices de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários) vem se mantendo praticamente estável ao longo deste ano. Conforme as pesquisas do Cepea, de janeiro a setembro de 2022, o Índice registrou apenas uma leve queda de 0,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Neste último trimestre (julho a setembro/22) o IPPA/Cepea apresentou um pequeno crescimento de 0,7% ante ao trimestre anterior (de abril a junho/22).

De acordo com os pesquisadores do Cepea, a estabilidade do IPPA se deve ao contrabalanceamento das variações dos índices dos grupos de alimentos. Por exemplo, nos nove primeiro meses de 2022, enquanto o IPPA-Grãos e o IPPA-Pecuária recuaram respectivos 3,9% e 3,4% frente ao mesmo período do ano passado, o IPPA-Hortifrutícolas e o IPPA-Cana-Café avançaram 17,8% e 19,3%.

A redução do índice de grãos e do esteve atrelada às desvalorizações do arroz, do milho e da soja. Para a pecuária o resultado reflete as queda nos preços da arroba bovina e também dos suínos. Já as fortes variações positivas observadas aos Índices de hortifrúti e de cana e café se devem aos expressivos avanços nas cotações da batata, tomate, banana e uva e às elevações nos preços da cana e do café.

Na comparação entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano, o cenário foi de queda de 3% para o IPPA-Grãos, devido a baixa nos preços do algodão em pluma, do milho, da soja e do milho. Já o IPPA-Pecuária, a alta de 4,9% registrada foi sustentada pelas valorizações do suíno, do leite e dos ovos. O IPPA-Hortifrutícola, impulsionado pelas elevações nos valores da banana, laranja e uva, apresentou um crescimento de 19,7%. Já o IPPA-Cana-Café permaneceu praticamente estável, com ligeira baixa de 0,04%., devido ao avanço nas cotações do segundo produto, tendo em vista que a cana se desvalorizou no período.

Fonte: AgroPlus