Mapa publica zoneamento agrícola do feijão 2ª safra para 2022/2023

Foram publicadas as portarias que aprovam o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc, ano safra 2022/2023, para o cultivo do feijão segunda safra. As unidades da Federação com indicação de plantio são: DF, GO, MT, MS, BA, SE, AC, RO, TO, ES, MG, RJ, SP, PR, RS e SC.

Considerando elementos como temperatura, chuvas, umidade relativa do ar, ocorrência de geadas, água disponível nos solos, demanda hídrica das culturas, que possuem grande influência na produção e produtividade do feijoeiro, o zoneamento atua como um modelo agrometeorológico tem como objetivo de reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos, permitindo ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos.

Além de estarem menos sujeitos aos riscos climáticos, os agricultores do Zarc ainda podem ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Muitos agentes financeiros só liberam o crédito rural para cultivos em áreas zoneadas.

Fonte: AgroPlus